ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергjінфраструктуру

Понеділок 04 грудня 2023 15:02
UA EN RU
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергjінфраструктуру Фото: в Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергjінфраструктуру (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Єврокомісарка з питань енергетики Карді Сімсон вітає домовленості компаній ДТЕК Ріната Ахметова та виробника турбін VESTAS (Данія) щодо будівництва нової вітрової електростанції на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сімсон.

"Хороші новини для України. VESTAS і ДТЕК оголосили сьогодні в #COP28 про свої плани розширити будівництво спільної вітрової електростанції, неподалік від лінії фронту. Чудовий посил щодо майбутнього. Маю честь бути частиною церемонії підписання", - написала єврокомісарка.

4 грудня ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.

Станція буде працювати повністю в конкурентних умовах, без дії "зеленого тарифу" (державної підтримки).

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Ріната Ахметова довгострокової стратегії компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року та інтеграції в єдиний енергетичний ринок країн Європейського Союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС