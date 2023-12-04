В Еврокомиссии приветствуют планы ДТЭК и VESTAS инвестировать рекордные средства в энергию инфраструктуру

Еврокомиссар по энергетике Карди Симсон приветствует договоренности компаний ДТЭК Рината Ахметова и производителя турбин VESTAS (Дания) о строительстве новой ветровой электростанции на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Симсон.

"Хорошие новости для Украины. VESTAS и ДТЭК объявили сегодня в #COP28 о своих планах расширить строительство общей ветровой электростанции, неподалеку от линии фронта. Великолепный посыл относительно будущего. Имею честь быть частью церемонии подписания", - написала еврокомиссар.

4 декабря ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции - проекта, поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании.

Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн. евро.

Станция будет работать полностью в конкурентных условиях, без действия "зеленого тарифа" (государственной поддержки).

ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин можно ожидать с конца 2024 года.

Проект Тилигульской ВЭС разработан в соответствии с утвержденной акционером ДТЭК Ринатом Ахметовым долгосрочной стратегии компании по достижению углеродной нейтральности к 2040 году и интеграции в единый энергетический рынок стран Европейского Союза.