У Єврокомісії виступили проти російського газу і подякували Галущенку

"Використання російського СПГ не є обов’язковим. Це небезпечний політичний вибір. Витрати на боротьбу з Росією вимірюються не лише ціною на газ, але й втраченими життями українців. Дякуємо Герману Галущенку, що приєдналися до нашої зустрічі та надав огляд ситуації в Україні", - написала єврокомісар.

Кадрі Сімсон наголосила на необхідності посилення допомоги українській енергосистемі під час зими.

"Ми вже вступаємо в третю зиму, відколи Путін почав свою війну проти України і допомога в енергетиці дуже потрібна", - зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, раніше за результатами візиту єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон до Києва і переговорів з міністром енергетики Германом Галущенком, було повідомлено про плани збільшити можливість для імпорту електроенергії в Україну з ЄС для проходження осінньо-зимового періоду.