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В Еврокомиссии выступили против российского газа и поблагодарили Галущенко

Фото: в Еврокомиссии выступили против российского газа и поблагодарили Галущенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Еврокомиссии выступили против неконтролируемых поставок российского сжиженного природного газа в ЕС и поблагодарили министра энергетики Германа Галущенко за участие в саммите министров ЕС и принципиальную позицию в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Использование российского СПГ не обязательно. Это опасный политический выбор. Расходы на борьбу с Россией измеряются не только ценой на газ, но и потерянными жизнями украинцев. Спасибо Герману Галущенко, что присоединились к нашей встрече и предоставил обзор ситуации в Украине", – написала еврокомиссар.

Кадри Симсон отметила необходимость усиления помощи украинской энергосистеме во время зимы.

"Мы уже вступаем в третью зиму, когда Путин начал свою войну против Украины и помощь в энергетике очень нужна", - отметила еврокомиссар.

Напомним, ранее по результатам визита еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Киев и переговоров с министром энергетики Германом Галущенко было сообщено о планах увеличить возможность для импорта электроэнергии в Украину из ЕС для прохождения осенне-зимнего периода.

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ЕврокомиссияГерман ГалущенкоЭлектроэнергия