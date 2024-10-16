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У Єврокомісії виступили проти російського газу і подякували Галущенку

Середа 16 жовтня 2024 11:15
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У Єврокомісії виступили проти російського газу і подякували Галущенку Фото: в Єврокомісії виступили проти російського газу і подякували Галущенку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Єврокомісії виступили проти неконтрольованих поставок російського скрапленого природного газу в ЄС та подякували міністру енергетики Герману Галущенку за участь в саміті міністрів ЄС та принципову позицію в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Використання російського СПГ не є обов’язковим. Це небезпечний політичний вибір. Витрати на боротьбу з Росією вимірюються не лише ціною на газ, але й втраченими життями українців. Дякуємо Герману Галущенку, що приєдналися до нашої зустрічі та надав огляд ситуації в Україні", - написала єврокомісар.

Кадрі Сімсон наголосила на необхідності посилення допомоги українській енергосистемі під час зими.

"Ми вже вступаємо в третю зиму, відколи Путін почав свою війну проти України і допомога в енергетиці дуже потрібна", - зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, раніше за результатами візиту єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон до Києва і переговорів з міністром енергетики Германом Галущенком, було повідомлено про плани збільшити можливість для імпорту електроенергії в Україну з ЄС для проходження осінньо-зимового періоду.

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Єврокомісія Герман Галущенко Електроенергія
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