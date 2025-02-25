У Єврокомісії спростували заяву щодо пропозиції Україні власної угоди про "рідкісноземи"

"Пропозиції немає. З 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичної сировини, формалізоване через наш меморандум про взаєморозуміння. Тож це було підписано чотири роки тому. Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, метою яких є забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а також сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, що забезпечує взаємну вигоду", - сказав Реньє.

Нагадаємо, сьогодні видання Politico писало, що Євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкісноземельних матеріалів. Видання послалось на заяву єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне. За його словами, він нібито подав конкурентну пропозицію українським чиновникам, з якими він зустрічався під час візиту до Києва 24 лютого.

За словами Реньє, під час візиту до Києва Сежурне зустрівся зі своїми українськими колегами і підтвердив відданість виконанню цього меморандуму про взаєморозуміння та прискоренню роботи з метою зміцнення взаємовигідного партнерства.

"Справді, у нас є меморандум про взаєморозуміння, ми підтвердили нашу прихильність до нього, і ми, звичайно, з нетерпінням чекаємо на його реалізацію", - сказав речник ЄК.

Угода між Україною та США

Вашингтон запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення спеціального фонду на 500 млрд доларів. США планували отримати економічні та управлінські права в цьому фонді, а доходи від продажу ресурсів мали б використовуватися як спосіб "відшкодування" американської допомоги. Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки з боку США становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

За даними NBC News, у Трампа пропонували Україні передати США 50% прав на рідкісноземельні метали, а також висловили готовність розмістити американські війська для охорони копалин.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вчора заявила, що переговори між Україною та США щодо цього питання перебувають на фінальній стадії.

Водночас Axios дізнався нові деталі драфту угоди між США та Україною щодо "рідкісноземів".

Детальніше про рідкісноземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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