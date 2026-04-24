У Єврокомісії розкрили позицію щодо вступних переговорів з Україною

16:40 24.04.2026 Пт
2 хв
Україна завершила роботу щодо відкриття переговорних блоків "у рекордні терміни"
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
У Єврокомісії розкрили позицію щодо вступних переговорів з Україною Фото: Європейська комісія (Getty Images)

Україна та Молдова продемонстрували значний прогрес у впровадженні ключових реформ, попри складні умови, в яких перебувають країни. Обидві держави готові до офіційного відкриття всіх переговорних блоків.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Єврокомісії.

"Очевидно, що і Молдова, і Україна віддані своєму шляху вступу до ЄС. Вони просунулися вперед у ключових реформах у дуже складних умовах і досягли значного прогресу. Обидві країни завершили технічну роботу з відкриття переговорних блоків у рекордні терміни", - наголосив він.

За його словами, позиція Єврокомісії чітка: Україна і Молдова виконали свою роботу і готові до офіційного відкриття всіх переговорних блоків.

Речник ЄК додав, що Єврокомісія виконала всю підготовчу роботу і тепер рішення за Радою. Він додав, що Єврокомісія готова підтримати Єврораду, якщо необхідно.

"Ми, звичайно, закликаємо держави-члени просунутися вперед у цьому питанні, дозволивши обом країнам офіційно продовжити свою роботу", - зазначив речник Єврокомісії.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга різко відкинув можливість поетапного членства і наголосив, що Україна швидко виконує всі вимоги для повноцінної інтеграції.

Водночас віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова тимчасово поступитися певними економічними пільгами в ЄС. За його словами, такий крок допоможе прискорити вступ і згладити суперечки із сусідніми країнами.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
