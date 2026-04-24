У Єврокомісії розкрили позицію щодо вступних переговорів з Україною

Україна та Молдова продемонстрували значний прогрес у впровадженні ключових реформ, попри складні умови, в яких перебувають країни. Обидві держави готові до офіційного відкриття всіх переговорних блоків.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Єврокомісії.

"Очевидно, що і Молдова, і Україна віддані своєму шляху вступу до ЄС. Вони просунулися вперед у ключових реформах у дуже складних умовах і досягли значного прогресу. Обидві країни завершили технічну роботу з відкриття переговорних блоків у рекордні терміни", - наголосив він.

За його словами, позиція Єврокомісії чітка: Україна і Молдова виконали свою роботу і готові до офіційного відкриття всіх переговорних блоків.

Речник ЄК додав, що Єврокомісія виконала всю підготовчу роботу і тепер рішення за Радою. Він додав, що Єврокомісія готова підтримати Єврораду, якщо необхідно.

"Ми, звичайно, закликаємо держави-члени просунутися вперед у цьому питанні, дозволивши обом країнам офіційно продовжити свою роботу", - зазначив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.