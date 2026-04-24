Bloomberg дізналось, коли розпочнуться переговори про вступ України в ЄС

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу можуть розпочатись вже найближчими тижнями, але вони точно не будуть простими та швидкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами чиновника ЄС, який побажав залишитися анонімним, на саміті на Кіпрі лідери країн ЄС домовилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці.

При цьому він зазначив, що будь-які зобов'язання щодо дати вступу України до ЄС залишаються недосяжними. Для прикладу, процес членства для Хорватії, останньої країни, яка приєдналася, тривав близько десяти років.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на повноцінне членство, відкинувши пропозиції щодо альтернативного шляху до ЄС.

Незважаючи на згоду розпочати переговори, велика частина держав-членів мало зацікавлена в прискореному розгляді заявки, який зазвичай триває багато років. Заявка Києва на членство є особливо делікатною через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Побоювання щодо того, що держави-члени не підтримають швидкий процес вступу, посилилися після того, як Німеччина підготувала пропозицію, яка надала б Україні "асоційоване членство" в ЄС, одночасно просуваючи процес вступу.

Згідно з цим планом, Україна поступово інтегруватиметься в програми ЄС та братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу.