Головна » Новини » Політика

Bloomberg дізналось, коли розпочнуться переговори про вступ України в ЄС

13:44 24.04.2026 Пт
2 хв
Переговори про вступ України в ЄС можуть затягнутись на роки
aimg Костянтин Широкун
Bloomberg дізналось, коли розпочнуться переговори про вступ України в ЄС Фото: Володимир Зеленський, Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу можуть розпочатись вже найближчими тижнями, але вони точно не будуть простими та швидкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами чиновника ЄС, який побажав залишитися анонімним, на саміті на Кіпрі лідери країн ЄС домовилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці.

При цьому він зазначив, що будь-які зобов'язання щодо дати вступу України до ЄС залишаються недосяжними. Для прикладу, процес членства для Хорватії, останньої країни, яка приєдналася, тривав близько десяти років.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на повноцінне членство, відкинувши пропозиції щодо альтернативного шляху до ЄС.

Незважаючи на згоду розпочати переговори, велика частина держав-членів мало зацікавлена в прискореному розгляді заявки, який зазвичай триває багато років. Заявка Києва на членство є особливо делікатною через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Побоювання щодо того, що держави-члени не підтримають швидкий процес вступу, посилилися після того, як Німеччина підготувала пропозицію, яка надала б Україні "асоційоване членство" в ЄС, одночасно просуваючи процес вступу.

Згідно з цим планом, Україна поступово інтегруватиметься в програми ЄС та братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу.

Варіанти форматів вступу до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Такий варіант передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, проте не дає Києву права голосу в блоці.

Своєю чергою голова МЗС України Андрій Сибіга різко відкинув можливість поетапного членства, наголосивши, що Україна швидко виконує всі вимоги для повноцінної інтеграції.

Водночас віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що заради пришвидшення процесу Київ готовий тимчасово відмовитися від деяких економічних пільг ЄС, аби уникнути конфліктів із сусідами.

