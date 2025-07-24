У Єврокомісії "привітали" підготовку нового законопроекту щодо діяльності НАБУ та САП

"Важливим є те повідомлення, яке дійсно було прийнято, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо кроків, які були зроблені тим часом. Дійсно, ми розуміємо, що українська влада обрала новий підхід, щоб запропонувати новий план дій або закон (що регулює діяльність НАБУ та САП – ред.)", - зазначили у Єврокомісії.

У Єврокомісії також привітали той факт, що український уряд вживає заходів, і не лишає ситуацію з законом.

"Ми працюємо з Україною, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, дійсно враховані. Ми очікуємо, що всі країни-кандидати, включаючи Україну, будуть повністю дотримуватися цих стандартів", - додали у ЄК.

Що передувало

Вчора, 23 липня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським закон, який урізає повноваження НАБУ і САП. Вона хоче роз'яснень.

У ЄК зазначили, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважаються наріжними каменями правової держави в Україні. Такі органи мають вирішальне значення для впровадження реформ в Україні та мають залишатися незалежними.