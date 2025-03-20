В Єврокомісії оцінили переговори щодо заборони на удари по енергооб'єктах

Припинення вогню в Україні

18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої глава Кремля погодився на взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. При цьому вже в ніч на 19 березня окупанти вдарили по енергоінфраструктурі в Дніпропетровській області.

Зазначимо, що 11 березня США і Україна домовилися про припинення вогню в Україні на 30 днів. Залишалося слово за російською стороною. Але Путін, хоча і не відповів відмовою, почав говорити про якісь "нюанси", зміст яких не зрозумілий досі.

Нагадаємо, ще до останньої розмови Трампа і Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною.

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