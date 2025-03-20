В Єврокомісії оцінили переговори щодо заборони на удари по енергооб'єктах

В ЄС вітають кроки щодо припинення вогню в Україні. Але там наголошують на необхідності справедливого і тривалого миру.
Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Ми, безумовно, вітаємо кроки в напрямку припинення вогню та мирного процесу. З боку Європейського Союзу", - зазначив він.
За словами Домбровскіса, в ЄС завжди наголошували, що потрібен справедливий і тривалий мир, а не такий, що просто дозволить Росії перегрупуватися та знову розпочати атаки на Україну або інші європейські країни.
"Крім того, не може бути жодних переговорів про Україну без участі України. Це ті принципи, яких ми дотримуємося у мирних переговорах", - додав єврокомісар.
18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої глава Кремля погодився на взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. При цьому вже в ніч на 19 березня окупанти вдарили по енергоінфраструктурі в Дніпропетровській області.
Зазначимо, що 11 березня США і Україна домовилися про припинення вогню в Україні на 30 днів. Залишалося слово за російською стороною. Але Путін, хоча і не відповів відмовою, почав говорити про якісь "нюанси", зміст яких не зрозумілий досі.
Нагадаємо, ще до останньої розмови Трампа і Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.