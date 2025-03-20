В Еврокомиссии оценили переговоры по запрету на удары по энергообъектам

Прекращение огня в Украине

18 марта состоялся разговор Трампа и Путина, в ходе которого глава Кремля согласился на взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней. При єтом уже в ночь на 19 марта оккупанты ударили по энергоинфраструктуре в Днепропетровской области.

Отметим, что 11 марта США и Украина договорились про прекращение огня в Украине на 30 дней. Оставалось слово за российской стороной. Но Путин, хотя и не ответил отказом, начал говорить про некие "нюансы", содержание которых не ясно до сих пор.

Напомним, еще до последнего разговора Трампа и Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной.

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