В Єврокомісії оцінили переговори щодо заборони на удари по енергооб'єктах

В ЄС вітають кроки щодо припинення вогню в Україні. Але там наголошують на необхідності справедливого і тривалого миру.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Крім того, не може бути жодних переговорів про Україну без участі України. Це ті принципи, яких ми дотримуємося у мирних переговорах", - додав єврокомісар.

За словами Домбровскіса, в ЄС завжди наголошували, що потрібен справедливий і тривалий мир, а не такий, що просто дозволить Росії перегрупуватися та знову розпочати атаки на Україну або інші європейські країни.

"Ми, безумовно, вітаємо кроки в напрямку припинення вогню та мирного процесу. З боку Європейського Союзу", - зазначив він.

Припинення вогню в Україні

18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої глава Кремля погодився на взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. При цьому вже в ніч на 19 березня окупанти вдарили по енергоінфраструктурі в Дніпропетровській області.

Зазначимо, що 11 березня США і Україна домовилися про припинення вогню в Україні на 30 днів. Залишалося слово за російською стороною. Але Путін, хоча і не відповів відмовою, почав говорити про якісь "нюанси", зміст яких не зрозумілий досі.

Нагадаємо, ще до останньої розмови Трампа і Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною.

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