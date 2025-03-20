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В Еврокомиссии оценили переговоры по запрету на удары по энергообъектам

Украина, Четверг 20 марта 2025 14:12
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В Еврокомиссии оценили переговоры по запрету на удары по энергообъектам Фото: еврокомиссар Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

В ЕС приветствуют шаги по прекращению огня в Украине. Но там подчеркивают необходимость справедливого и длительного мира.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы, безусловно, приветствуем шаги в направлении прекращения огня и мирного процесса. Со стороны Европейского Союза", - отметил он.

По словам Домбровскиса, в ЕС всегда подчеркивали, что нужен справедливый и длительный мир, а не такой, который просто позволит России перегруппироваться и снова начать атаки на Украину или другие европейские страны.

"Кроме того, не может быть никаких переговоров об Украине без участия Украины. Это те принципы, которых мы придерживаемся в мирных переговорах", - добавил еврокомиссар.

Прекращение огня в Украине

18 марта состоялся разговор Трампа и Путина, в ходе которого глава Кремля согласился на взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней. При єтом уже в ночь на 19 марта оккупанты ударили по энергоинфраструктуре в Днепропетровской области.

Отметим, что 11 марта США и Украина договорились про прекращение огня в Украине на 30 дней. Оставалось слово за российской стороной. Но Путин, хотя и не ответил отказом, начал говорить про некие "нюансы", содержание которых не ясно до сих пор.

Напомним, еще до последнего разговора Трампа и Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной.

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