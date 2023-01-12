В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів

"Єврокомісія ще 2 грудня опублікувала пропозицію про введення в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій проти Росії. Ми неодноразово наголошували, що криміналізація таких дій, як ухилення від санкцій, допоможе конфіскувати активи, які люди намагаються сховати. Це також частина наших зусиль для збору коштів на відновлення України", - заявив Віганд.

Зазначимо, що ще на початку грудня ЄК висунула пропозицію зробити обхід санкцій кримінальним злочином на всій території Європейського союзу.

Нагадаємо, як раніше заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

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