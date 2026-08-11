У Єврокомісії нагадали Польщі принципи ЄС після сплеску агресії проти українців

За даними Головного управління поліції Польщі, у першій половині 2026 року громадяни України подали на 30% більше скарг до поліції, ніж за аналогічний період минулого року.

"Європейська комісія засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі. Комісія й надалі підтримуватиме українців у зв’язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно", - заявив речник Єврокомісії.

В ЄК наголосили, що рівне ставлення, недискримінація та солідарність є базовими принципами ЄС.

Речник також нагадав, що Єврокомісія надає спеціальне фінансування країнам ЄС, які приймають українців.

Єврокомісія стежить за ситуацією в Польщі

"Комісія стежить за імплементацією Рамкового рішення в усіх державах-членах, зокрема в Польщі", - зазначив представник Єврокомісії.

Йдеться про Рамкове рішення ЄС щодо боротьби з расизмом та ксенофобією. Воно зобов'язує держави-члени криміналізувати мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства, зокрема за ознакою національного або етнічного походження.

Крім того, країни ЄС повинні враховувати расистський або ксенофобський мотив як обтяжувальну обставину під час розгляду інших кримінальних правопорушень.

У ЄС посилили захист жертв злочинів

Окремо в Єврокомісії звернули увагу на оновлення правил щодо захисту потерпілих. За словами речника, нещодавно ухвалений перегляд Директиви про права потерпілих посилює права, підтримку та захист жертв злочинів, зокрема тих, що скоєні на ґрунті ненависті.

"Держави-члени мають оперативно перенести посилені положення оновленої Директиви до національного законодавства та забезпечити їхнє ефективне застосування", - додав він.