UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Єврокомісія сьогодні, 12 березня, затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС", - повідомив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі. 

"Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - додав Шмигаль.

Вступні переговори

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, було необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрДенис Шмигаль