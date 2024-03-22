Єврокомісія запропонувала ввести загороджувальні мита на російське зерно

Європейська комісія запропонувала запровадити тарифи на імпорт зерна з території Росії та Білорусі з метою обмежити доходи Москви та її союзника, а також заспокоїти фермерів, які протестували місяцями проти дешевого імпорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Мита становитимуть 95 євро за тонну зернових та 50% на олійні культури. Їх застосовуватимуть після схвалення урядів ЄС.
Як зазначається у повідомленні, ці тарифи досить високі, щоби на практиці придушити такий імпорт до ЄС.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ми пропонуємо ввести мита на російський імпорт, щоб пом'якшити ризик, що зростає, для наших ринків і наших фермерів. Вони зменшать здатність Росії експлуатувати ЄС на користь своєї військової машини".
Ця пропозиція пролунала в той момент, коли лідери Європейського Союзу збиралися обговорити реакцію ЄС на скарги фермерів щодо екологічних правил та припинення мит на імпорт сільськогосподарської продукції з України після російського вторгнення у 2022 році.
Заходи спрямовані на такі цілі:
Минулого року Росія експортувала до блоку 4,2 млн тонн зерна та олійних культур.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції, як і багато законодавців ЄС у ході дебатів на цю тему в Європейському парламенті минулого тижня.
Нагадаємо, 21-22 березня у Брюсселі відбувається саміт лідерів країн Європейського Союзу. Під час зустрічі обговорюється продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, зокрема ситуація на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародних відносин, міграції та сільського господарства.