Еврокомиссия предложила ввести заградительные пошлины на российское зерно

Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории России и Беларуси с целью ограничить доходы Москвы и ее союзника, а также успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против дешевого импорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры. Их будут применять после одобрения правительств ЕС.
Как отмечается в сообщении, эти тарифы достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы предлагаем ввести пошлины на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. Они уменьшат способность России эксплуатировать ЕС в интересах своей военной машины".
Это предложение прозвучало в тот момент, когда лидеры Европейского Союза собирались обсудить реакцию ЕС на жалобы фермеров по поводу экологических правил и приостановки пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после российского вторжения в 2022 году.
Меры направлены на следующие цели:
В прошлом году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, как и многие законодатели ЕС в ходе дебатов по этой теме в Европейском парламенте на прошлой неделе.
Напомним, 21-22 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран Европейского Союза. В ходе встречи обсуждается продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, в частности ситуация на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, международных отношений, миграции и сельского хозяйства.