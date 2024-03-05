Єврокомісія запропонувала продовжити "транспортне безвіз" з Україною, але є нюанси

Як зазначили у відомстві, на тлі повномасштабного вторгнення Росії продовження "транспортного безвізу" з Україною щонайменше до 2025 року дозволить убезпечити ланцюги постачання.

Але в ЄК наголосили, що взяли до уваги уроки, які отримали у процесі імплементації чинної угоди.

"Хоча сфера дії угоди залишиться незмінною, комісія пропонує внести зміни, що сприяють її імплементації та виконанню державами-членами", - додали у Єврокомісії.

Зокрема, відомство запропонувало:

запровадити обов'язкову наявність документів, що підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюються відповідно до угоди;

зробити обов'язковою наявність спеціальних документів, що засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як цього вимагає угода;

посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою документів водія, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: за це зможуть відкликати ліцензію;

додати нову ремарку: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути припинена у цьому географічному регіоні.

На думку ЄК, подібні нововведення сприятимуть імплементації угоди без шкоди для взаємної вигоди.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною для вантажівок. Вони незадоволені транзитом українського зерна через країну.

На цьому фоні в Єврокомісії нещодавно заявили про те, що ЄС хоче посилити перевірки імпорту українського зерна та спостереження за виконанням угод.

Більш детально про конфлікт України з Польщею - у матеріалі РБК-Україна.