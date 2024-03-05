Єврокомісія запропонувала продовжити "транспортне безвіз" з Україною, але є нюанси

Європейська комісія хоче продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною. Але це планують зробити зі змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄК.
Як зазначили у відомстві, на тлі повномасштабного вторгнення Росії продовження "транспортного безвізу" з Україною щонайменше до 2025 року дозволить убезпечити ланцюги постачання.
Але в ЄК наголосили, що взяли до уваги уроки, які отримали у процесі імплементації чинної угоди.
"Хоча сфера дії угоди залишиться незмінною, комісія пропонує внести зміни, що сприяють її імплементації та виконанню державами-членами", - додали у Єврокомісії.
Зокрема, відомство запропонувало:
На думку ЄК, подібні нововведення сприятимуть імплементації угоди без шкоди для взаємної вигоди.
Нагадаємо, нещодавно польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною для вантажівок. Вони незадоволені транзитом українського зерна через країну.
На цьому фоні в Єврокомісії нещодавно заявили про те, що ЄС хоче посилити перевірки імпорту українського зерна та спостереження за виконанням угод.
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