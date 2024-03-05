RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но есть нюансы

Фото: Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но есть нюансы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия хочет продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной. Но это планируют сделать с изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Как отметили в ведомстве, на фоне полномасштабного вторжения России продление "транспортного безвиза" с Украиной по меньшей мере до 2025 года позволит обезопасить цепи поставок. 

Но в ЕК подчеркнули, что взяли во внимание уроки, которые получили в процессе имплементации действующего соглашения. 

"Хотя сфера действия соглашения останется неизменной, комиссия предлагает внести изменения, способствующие ее имплементации и выполнению государствами-членами", - добавили в Еврокомиссии. 

В частности, ведомство предложило:

  • ввести обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозки осуществляются в соответствии с соглашением;
  • сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует сделка;
  • усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: за это смогут отзывать лицензию;
  • добавить новую ремарку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

По мнению ЕК, подобные нововведения будут способствовать имплементации соглашения без вреда для взаимной выгоды. 

Что предшествовало

Напомним, недавно польские фермеры начали блокаду границы с Украиной для грузовиков. Они недовольны транзитом украинского зерна через страну. 

На этом фоне в Еврокомиссии недавно заявили о том, что ЕС хочет усилить проверки импорта украинского зерна и наблюдение за выполнением соглашений. 

Более детально о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзГраница с Украиной