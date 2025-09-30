Єврокомісія вмовляє Макрона погодити "репараційний кредит" Україні за рахунок РФ

Європейська комісія намагається заручитися підтримкою Франції, яка з обережністю ставиться до надання Україні "репараційного кредиту". Йдеться про 140 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Єврокомісія хоче використати доходи з заморожених активів країни-агресорки, отримані через центральний депозитарій цінних паперів Euroclear.

Такий крок має бути покритий національними гарантіями від ЄС, що передбачає значні наслідки для країн з високим рівнем боргу, зокрема, Франції.

Видання зазначає, що Париж хоче бути впевненим у тому, що надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок РФ відповідає міжнародному праву і не відбудеться конфіскації базових активів.

"А також, що вона "забезпечує справедливий розподіл ризиків і не обтяжує наші державні фінанси", - повідомив французький дипломат.

Єврокомісія пропонує збереження за РФ права на активи, на які вона зможе претендувати лише у разі виплати військових репарацій. Таким чином Брюссель зможе протистояти юридичним претензіям щодо конфіскації російських активів.

"Україна також повинна буде взяти на себе зобов'язання забезпечити захист цих коштів від корупції та гарантувати, що вони принесуть користь, перш за все, галузям промисловості ЄС", - зазначив французький дипломат.

Зазначається, що кредит буде надаватися частинами, залежно від потреб України та виконання певних умов. Серед них і боротьба з корупцією.

Під час зустрічі лідерів європейських країн Фон дер Ляєн сподівається на підтримку більшості з них. Водночас у разі опору з боку Франції досягнення угоди може не відбутися.