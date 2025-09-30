ua en ru
Еврокомиссия уговаривает Макрона согласовать "репарационный кредит" Украине за счет РФ

Бельгия, Вторник 30 сентября 2025 22:10
Еврокомиссия уговаривает Макрона согласовать "репарационный кредит" Украине за счет РФ Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейская комиссия пытается заручиться поддержкой Франции, которая с осторожностью относится к предоставлению Украине "репарационного кредита". Речь идет о 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Еврокомиссия хочет использовать доходы с замороженных активов страны-агрессора, полученные через центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear.

Такой шаг должен быть покрыт национальными гарантиями от ЕС, что предполагает значительные последствия для стран с высоким уровнем долга, в частности, Франции.

Издание отмечает, что Париж хочет быть уверенным в том, что предоставление Украине "репарационного кредита" за счет РФ соответствует международному праву и не произойдет конфискации базовых активов.

"А также, что она "обеспечивает справедливое распределение рисков и не обременяет наши государственные финансы", - сообщил французский дипломат.

Еврокомиссия предлагает сохранение за РФ права на активы, на которые она сможет претендовать только в случае выплаты военных репараций. Таким образом Брюссель сможет противостоять юридическим претензиям по конфискации российских активов.

"Украина также должна будет взять на себя обязательства обеспечить защиту этих средств от коррупции и гарантировать, что они принесут пользу, прежде всего, отраслям промышленности ЕС", - отметил французский дипломат.

Отмечается, что кредит будет предоставляться частями, в зависимости от потребностей Украины и выполнения определенных условий. Среди них и борьба с коррупцией.

Во время встречи лидеров европейских стран Фон дер Ляйен надеется на поддержку большинства из них. В то же время в случае сопротивления со стороны Франции достижение соглашения может не состояться.

Согласно оценкам МВФ и экспертов, сейчас объем замороженных активов РФ превышает 300-350 млрд долларов. В то же время точные цифры сложно определить, поскольку часть денег размещалась в разных юрисдикциях.

Напомним, Reuters сообщил, что Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Эта сумма будет направлена на оборону и покрытие дефицита бюджета.

