Єврокомісія відповіла на випади Орбана щодо вступу України до ЄС

"Як ви можете уявити, ми (Єврокомісія, - ред.) дотримуємося нашої рекомендації та пропозиції. Ні, ми не думаємо, що вона необґрунтована", - констатувала вона.

За її словами, Україна провела "вражаючу роботу в плані швидкості та змісту", і це наголошувалося президентом (Урсулою фон дер Ляйєн, - ред.) багато разів.

"Очевидно, зараз країнам ЄС треба буде приймати всі рішення щодо нашого пакету заходів щодо розширення", - додала Пізонеро.

Що сказав Орбан

У своєму Twitter прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є нібито "необґрунтованою і погано підготовленою".

"Для нього немає місця на порядку денному грудневого саміту Європейського Союзу", - додав він.

Позиція Орбана по Україні

Судячи з останніх заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана, він категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Буквально нещодавно Орбан пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту у грудні, оскільки нібито "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде". Крім того, Орбан навіть погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів.

Можливо висловлювання Орбана можна було б не сприймати всерйоз, якби для таких глобальних рішень, як, наприклад, початок переговорів про вступ України до ЄС, не потрібно було саме одноголосного "за" всіх країн-членів блоку. У зв'язку з цим, дипломати ЄС зараз шукають варіанти, як обійти вето Будапешта по Києву на саміті в грудні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.