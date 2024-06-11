Єврокомісія створить фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу в Берліні.

"Тому я хочу похвалитися, що Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України", - повідомив канцлер.

Шольц наголосив, що наразі Україні потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до капіталу.

Конференція у Берліні

Нагадаємо, що сьогодні та завтра, 12 червня у Берліні пройде конференція з відновлення України.

Раніше під час свого виступу Шольц наголосив на важливості приватного капіталу в зусиллях щодо відновлення України.

Водночас німецький канцлер також висловився про участь Росії у саміті миру, що пройде вже цими вихідними у Швейцарії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.