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Єврокомісія створить фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц

Німеччина, Вівторок 11 червня 2024 15:22
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Єврокомісія створить фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц Фото: український президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія планує створити фонд власного капіталу для подальшого надання допомоги Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу в Берліні.

Шольц наголосив, що наразі Україні потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до капіталу.

"Тому я хочу похвалитися, що Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України", - повідомив канцлер.

Конференція у Берліні

Нагадаємо, що сьогодні та завтра, 12 червня у Берліні пройде конференція з відновлення України.

Раніше під час свого виступу Шольц наголосив на важливості приватного капіталу в зусиллях щодо відновлення України.

Водночас німецький канцлер також висловився про участь Росії у саміті миру, що пройде вже цими вихідними у Швейцарії.

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