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Еврокомиссия создаст фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц

Германия, Вторник 11 июня 2024 15:22
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Еврокомиссия создаст фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц Фото: украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейская комиссия планирует создать фонд собственного капитала для дальнейшего оказания помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга в Берлине.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время Украине нужны возможности для улучшения доступа украинского бизнеса к капиталу.

"Поэтому я хочу похвастаться, что Европейская комиссия объявила о создании фонда собственного капитала, который будет мобилизовать важные средства для Украины", - сообщил канцлер.

Конференция в Берлине

Напомним, что сегодня и завтра, 12 июня, в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины.

Ранее во время своего выступления Шольц отметил важность частного капитала в усилиях по восстановлению Украины.

В то же время немецкий канцлер также высказался об участии России в саммите мира, который пройдет уже в эти выходные в Швейцарии.

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