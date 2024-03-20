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Єврокомісія сьогодні запропонує використати російські активи для України, - Bloomberg

Фото: Єврокомісія надасть пропозиції щодо використання російських активів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія сьогодні оголосить пропозиції використати прибуток від заморожених російських активів для фінансування постачання зброї Києву та стимулювання оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, це відбудеться у день візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Брюсселя.

Напередодні глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Боррель підкреслив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 21-22 березня.

Використання російських активів

Нагадаємо, наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

Згідно з пропозицією ЄС, частка доходів, отриманих з 15 лютого, яка ще не визначена, передаватиметься ЄС двічі на рік доти, доки санкції не буде знято. Кошти буде направлено до Європейського фонду миру, а також до фонду бюджету ЄС по Україні.

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