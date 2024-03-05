Єврокомісія сьогодні запропонує країнам ЄС шляхи стимулювання "оборонки", - Reuters

За словами чиновників ЄС, Тьєррі Бретон, європейський комісар з промисловості, викладе пропозиції, які спонукають країни ЄС купувати більше зброї у європейських компаній та допоможуть таким фірмам збільшити виробничі потужності.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість має брати на себе більше ризиків за нашої підтримки", - сказав Бретон.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми продажу військової техніки США за кордон. Інша пропозиція має дозволити ЄС змусити європейські збройові компанії надавати пріоритет європейським замовленням під час кризи та гострого дефіциту продукції.

Щоб стати реальністю, ці пропозиції потребують схвалення з боку 27 національних урядів ЄС, які часто неохоче поступаються повноваженнями в оборонних і військових питаннях, а також Європейського парламенту. Пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО.

Очікується, що пакет Бретона включатиме близько 1,5 млрд євро у вигляді нових коштів на закупівлю зброї до кінця 2027 року. Очікується, що пакет створить правову основу, яка дозволить набагато ефективніше скоординувати витрати найближчими роками.

У Єврокомісії нібито хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

"Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитись до України майже як до члена ЄС", - сказав один чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Збільшення виробництва зброї у Європі

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 та спільних закупівель газу.

Також найбільша оборонна компанія Британії BAE Systems змогла подвоїти свою продуктивність, проте планує збільшити цей показник у вісім разів.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів значно збільшити виробництво зброї.