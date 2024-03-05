Еврокомиссия сегодня предложит странам ЕС пути стимулирования "оборонки", - Reuters

По словам чиновников ЕС, Тьерри Бретон, европейский комиссар по промышленности, изложит предложения, которые побудят страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний и помогут таким фирмам увеличить производственные мощности.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке", — сказал Бретон.

Предложения Бретона включают создание европейской версии схемы продаж военной техники США за границу. Другое предложение должно позволить ЕС заставить европейские оружейные компании отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса и острого дефицита продукции.

Чтобы стать реальностью, этим предложениям потребуется одобрение со стороны 27 национальных правительств ЕС, которые часто неохотно уступают полномочия в оборонных и военных вопросах, а также Европейского парламента. Предложения также будут внимательно изучены НАТО.

Ожидается, что пакет Бретона будет включать около 1,5 млрд евро в виде новых средств на закупку оружия до конца 2027 года. Ожидается, что пакет создаст правовую основу, которая позволит гораздо эффективнее скоординировать расходы в ближайшие годы.

В Еврокомиссии якобы хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

"Наша миссия здесь состоит в том, чтобы относиться к Украине почти как к члену ЕС", - сказал один чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Увеличение производства оружия в Европе

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.

Также крупнейшая оборонная компания Британии BAE Systems смогла удвоить свою производительность, однако планирует увеличить этот показатель в восемь раз.

А канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.