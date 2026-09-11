Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро для України на ракети Patriot та дрони

Нове фінансування покликане підтримати спроможність України відбивати російські удари балістичними ракетами та дронами. Закупівлі здійснюватимуть як у компаній із країн ЄС, так і безпосередньо в українських оборонних підприємств.

Окрему увагу в пакеті приділили посиленню захисту неба, зокрема закупівлі обладнання для систем Patriot. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це рішення дозволить краще захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру.

"Україна тепер також може закуповувати необхідне їй обладнання Patriot, щоб краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії. Разом із нашими державами-членами та НАТО ми продовжуватимемо забезпечувати Україну необхідним, водночас посилюючи власну оборону Європи", - заявила вона.

Закупівля ракет PAC-3 та пільгові умови

Рішення ЄК також дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для комплексів Patriot. Цей пакет профінансовано в межах масштабнішої позики на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.

Для прискорення процесів Єврокомісія передбачила п’ять відступів зі стандартних умов відповідності. Три з них стосуються безпілотників та компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені пороги. Ще два винятки зробили для обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3, у тому числі через спеціальний механізм PURL під координацією НАТО.

Комісія вже виділила 8,35 млрд євро оборонного фінансування для України цього року. Зазначається, що найближчим часом буде виділено ще більше.