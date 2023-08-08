Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, - журналіст

"Почалася підготовка доповіді Єврокомісії про розширення ЄС, яка має бути опублікована у другій половині жовтня. Судячи з усього, в ній будуть рекомендації для України та Молдови розпочати переговори про вступ до ЄС, а для Грузії - надати статус кандидата. Однак для цього необхідний консенсус 27 членів ЄС у грудні", - написав Йозвяк.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, ще 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов для членства.

Офіційні представники України вже кілька разів наголошували, що розраховують на початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу цього року. Для цього наша країна має запровадити кілька реформ.

Ще в червні єврокомісар Олівер Вархеї розповів, що наша країна виконала дві з семи рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Більш детально про європейську інтеграцію України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.