Єврокомісія призупинила допомогу Сомалі через розкрадання грошей

Речник Європейської комісії Балаш Уйварі заявив, що розслідування ООН дізнілось про розкрадання коштів з програми, тому було вирішено тимчасово зупинити фінансування.

Допомога для Сомалі

Минулого року в країні спостерігалась критична ситуація з продовольством - через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей. ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Так, бюджет ООН на гуманітарну допомогу Сомалі становить 72 мільйони євро (77 мільйонів доларів), з яких 10 мільйонів євро (10,68 мільйона доларів) призначені для ВПП.

В рамках цього їм допомагають і інші країні, наприклад, Україна. В вересні минулого року ми передали Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн української пшениці.

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