Єврокомісія представила програму оборонної промисловості ЄС за участю України

"У відповідь на агресію Росії проти України ЄС має зміцнити свій оборонний потенціал. Ми переходимо від режиму надзвичайної ситуації до комплексної стратегії, яка зробить нашу оборонну промисловість сильнішою і здатнішою забезпечити нашу колективну безпеку", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році і які закінчуються у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

"Сьогодні ми визначаємо наше бачення оборонної готовності в рамках оборонно-промислової стратегії Європи. Це допоможе державам-членам не лише витрачати більше, а й краще, разом і по-європейськи. І зв'яжіть ноу-хау України з нашою оборонною промисловістю, щоб сприяти інноваціям ", - завила голова Єврокомісії Урусла фон дер Ляєн .

Стратегія визначає показники, спрямовані на вимірювання прогресу держав-членів у забезпеченні промислової готовності. Держави-члени пропонують:

До 2030 року закупити щонайменше 40% оборонного устаткування з урахуванням співробітництва;