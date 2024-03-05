RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия представила программу оборонной промышленности ЕС с участием Украины

Фото: Еврокомиссия представила новую стратегию оборонной промышленности (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность будет интегрирована в план ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"В ответ на агрессию России против Украины ЕС должен укрепить свой оборонный потенциал. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность сильнее и способной обеспечить нашу коллективную безопасность", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

"Сегодня мы определяем наше видение оборонной готовности в рамках оборонно-промышленной стратегии Европы. Это поможет государствам-членам не только тратить больше, но и лучше, вместе и по-европейски", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и добавила, что "ноу-хау Украины" нужно связать "с нашей оборонной промышленностью, чтобы способствовать инновациям".

Стратегия устанавливает показатели, направленные на измерение прогресса государств-членов в обеспечении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

К 2030 году закупить не менее 40% оборонного оборудования на основе сотрудничества;

  • Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;
  • Добиться устойчивого прогресса в обеспечении как минимум 50% своего бюджета оборонных закупок в ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

Стратегия ЕС

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.

Ожидалось, что Еврокомиссия 5 марта предложит странам ЕС план по стимулированию своей военной промышленности, чтобы она в кратчайшие сроки могла перейти к "режиму военной экономики" в ответ на вторжение РФ в Украину.

В Еврокомиссии хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюз