Еврокомиссия представила программу оборонной промышленности ЕС с участием Украины

"В ответ на агрессию России против Украины ЕС должен укрепить свой оборонный потенциал. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность сильнее и способной обеспечить нашу коллективную безопасность", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

"Сегодня мы определяем наше видение оборонной готовности в рамках оборонно-промышленной стратегии Европы. Это поможет государствам-членам не только тратить больше, но и лучше, вместе и по-европейски", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и добавила, что "ноу-хау Украины" нужно связать "с нашей оборонной промышленностью, чтобы способствовать инновациям".

Стратегия устанавливает показатели, направленные на измерение прогресса государств-членов в обеспечении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

К 2030 году закупить не менее 40% оборонного оборудования на основе сотрудничества;