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Єврокомісія покращила прогноз щодо зростання економіки ЄС, незважаючи на війну Росії проти України

Фото: економіка ЄС зростає, незважаючи на російське вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія покращила прогноз економічного зростання на 2023 рік. Європі вдасться технічної рецесії, яка очікувалася на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Єврокомісії .

"Через майже рік після того, як Росія розпочала агресивну війну проти України, економіка ЄС вступила у 2023 рік у кращому стані, ніж прогнозувалося восени", - йдеться у документі.

Незважаючи на виняткові потрясіння, економіка ЄС уникла скорочення в четвертому кварталі 2022 року. Річний темп зростання на 2022 рік нині оцінюється у 3,5% як у ЄС, так і у зоні євро.

Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено з 0,3% до 0,8% у 27 країнах ЄС та до 0,9% у 20 країнах зони євро. Прогноз темпи зростання на 2024 рік залишається незмінним - 1,6% та 1,5% для ЄС та зони євро відповідно.

"Цей прогноз вирішальною мірою залежить від суто технічного припущення, що агресія Росії проти України не посилюватиметься, а продовжуватиметься протягом прогнозованого горизонту", - наголошується в повідомленні.

Сприятливі події покращили перспективи зростання на 2023 рік. Диверсифікація джерел постачання, що продовжується, і різке падіння споживання призвели до того, що обсяги зберігання газу перевищили середній сезонний показник минулих років, а оптові ціни на газ впали значно нижче довоєнного рівня, прогнозує Єврокомісія.

Крім того, ринок праці ЄС продовжує показувати хороші результати, а рівень безробіття залишається на рекордно низькому рівні 6,1% до кінця 2022 року. Впевненість зростає, і січневі опитування показують, що економічна активність також має уникнути скорочення у першому кварталі 2023 року.

Після піку 2022 року інфляція сповільниться протягом прогнозованого горизонту. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 9,2% у 2022 році до 6,4% у 2023 році та до 2,8% у 2024 році в ЄС. У зоні євро прогнозується зниження з 8,4% у 2022 році до 5,6% у 2023 році та до 2,5% у 2024 році.

Нагадаємо, у четвертому кварталі 2022 року єврозона продемонструвала зростання . Валютний блок уникнув рецесії, навіть незважаючи на те, що захмарно високі ціни на енергоносії, зниження довіри та зростання відсоткових ставок позначилися на економіці.

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