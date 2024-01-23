ЗМІ дізналися про пропозиції Польщі та країн Балтії щодо 13-го пакета санкцій проти РФ
Польща і країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії. До них належать заборона на імпорт СПГ і заборона на імпорт алюмінію з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Зазначається, що пропозиція Польщі та країн Балтії, крім введення заборони на імпорт СПГ і алюмінію з Росії, запроваджує низку інших рішень, спрямованих на стримування економічного і технологічного розвитку Росії.
Які пропозиції внесли країни Балтії та Польща
Під санкції ЄС мають потрапити:
- заборона на передачу знань;
- наукове співробітництво та фінансування досліджень у Росії;
- подальші заходи щодо боротьби з обходом санкцій з боку РФ;
- посилення санкцій в авіаційній сфері; розширення списку забороненої продукції, використовуваної при виробництві дронів.
Санкції мають торкнутися не тільки РФ
Польща і країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій охоплював і Білорусь. Ідея полягає в тому, щоб не дати Росії обійти обмеження ЄС за допомогою Мінська.
Пропозиції будуть включені в переговори в рамках 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.
13-й пакет санкцій
Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій , який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.
Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.
Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить до товарів, щодо яких може бути введено ембарго в рамках 13-го пакету санкцій ЄС.
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