Єврокомісія перевірить TikTok, YouTube та Snapchat через загрозу пропаганди

Європейська комісія проведе розслідування щодо можливого впливу на користувачів алгоритмів роботи платформ TikTok, YouTube та Snapchat. Там підозрюють, що фейкові новини та контент можуть пропагувати самоушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Зазначається, що розслідування буде проведено у межах Закону ЄС про цифрові послуги. Зокрема, представники TikTok, YouTube і Snapchat мають відповісти на питання про те, як саме працюють їх алгоритми рекомендацій відео.

"Платформи повинні оцінювати та належним чином пом’якшувати ризики, пов’язані з їх системами рекомендацій, включаючи ризики для психічного здоров’я користувачів і розповсюдження шкідливого контенту", сказано у повідомленні.

Зокрема, мова про контент, що "пов’язаний з виборчим процесом і громадянським дискурсом". Деякі питання також стосуються ймовірного поширення незаконного контенту - реклама наркотиків, мова ненависті тощо.

У повідомленні вказано, що YouTube, Snapchat і TikTok мають надати запитувану інформацію до 15 листопада. У випадку, якщо цього не станеться, або будуть надані неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

TikTok в ЄС

TikTok нещодавно призупинив виплати користувачам за взаємодію з додатком TikTok Lite після того, як Єврокомісія розпочала перевірку цієї функції на відповідність новим правилам щодо модерування контенту в ЄС.

Також триває окреме розслідування щодо захисту неповнолітніх у TikTok. Згідно з законом DSA, Єврокомісія може тимчасово зупинити роботу сервісу в разі порушень.