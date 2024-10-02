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Еврокомиссия проверит TikTok, YouTube и Snapchat из-за угрозы пропаганды

Среда 02 октября 2024 22:39
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Еврокомиссия проверит TikTok, YouTube и Snapchat из-за угрозы пропаганды Иллюстративные фото: TikTok и YouTube проверят на пропаганду (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия проведет расследование возможного влияния на пользователей алгоритмов работы платформ TikTok, YouTube и Snapchat. Там подозревают, что фейковые новости и контент могут пропагандировать самоповреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Расследование будет проведено в рамках Закона ЕС о цифровых услугах. В частности, представители TikTok, YouTube и Snapchat должны ответить на вопрос о том, как работают их алгоритмы рекомендаций видео.

"Платформы должны оценивать и должным образом смягчать риски, связанные с их системами рекомендаций, включая риски для психического здоровья пользователей и распространения вредоносного контента", говорится в сообщении.

В частности, речь идет о контенте, который "связан с избирательным процессом и гражданским дискурсом". Некоторые вопросы также касаются вероятного распространения незаконного контента – реклама наркотиков, язык ненависти и т.д.

В сообщении указано, что YouTube, Snapchat и TikTok должны предоставить запрашиваемую информацию до 15 ноября. В случае, если этого не произойдет или будут предоставлены ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

TikTok в ЕС

TikTok недавно приостановил выплаты пользователям за взаимодействие с приложением TikTok Lite после того, как Еврокомиссия начала проверку этой функции на соответствие новым правилам модерирования контента в ЕС.

Также идет отдельное расследование защиты несовершеннолетних в TikTok. По закону DSA Еврокомиссия может временно остановить работу сервиса в случае нарушений.

Попытка запретить TikTok в США и ее причины

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий запретить TikTok в США, то же самое может касаться и других иностранных приложений и платформ.

Детальнее о том, что не так с TikTok и об его угрозах национальной безопасности, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

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