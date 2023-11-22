ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина, Среда 22 ноября 2023 12:47
UA EN RU
Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Фото: Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter .

"Финансирование Европы поддерживало экономическую стабильность Украины и государственные услуги с момента начала российской войны. Сегодня мы выделяем новые 1,5 млрд. евро", - написала она.

По ее словам, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро и будет продолжаться. В частности, Брюссель намерен выделить Украине 50 млрд евро к 2027 году.

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Украина уже получила 16,5 млрд евро.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз
NEWS
Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
Британская разведка оценила значение боев у села Крынки на левом берегу Днепра
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию