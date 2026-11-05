Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку

Так, про незначний прогрес можна повідомити на газовому ринку, де було скасовано ПСО для виробників електроенергії з газу.

"Реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України", - йдеться у звіті Єврокомісії.



У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.