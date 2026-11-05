RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка

18:13 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Новиков
Украина должна открыть рынок газа (фото: Getty Images)

Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего обособления (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Европейской комиссии по Украине за 2026 год, обнародованный 4 ноября в рамках Пакета расширения ЕС.

Так, о незначительном прогрессе можно сообщить на газовом рынке, где была отменена ПСО для производителей электроэнергии из газа.

"Реформы, в частности, обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины", - говорится в отчете Еврокомиссии.

В документе также отмечается, что работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей необходимо ускорить.

Экспорт газа из Украины

Ранее Украина уже сделала первый шаг в этом направлении, разрешив частным газодобывающим компаниям временный контрольируемый экспорт части собственного газа.

Механизм предусматривает ограниченные объемы и возможность остановки поставок при рисках для внутреннего рынка. В частности, в октябре 2026 года сразу 29 частных газодобывающих компаний воспользовались новым механизмом экспорта украинского газа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Газ