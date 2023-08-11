Єврокомісія про обстріл Запоріжжя: військовим злочинам має бути покладено край

"РФ продовжує тероризувати мирне населення, цього разу в Запоріжжі цілеспрямовано обстрілюють готелі, в яких розміщуються дитячі літні табори. Цим воєнним злочинам має бути покладено край. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти два дні поспіль обстріляли Запоріжжя – 9 та 10 серпня. У першому випадку ворог випустив ракету Х-35 у житловому кварталі Шевченківського району. Три людини загинули, дев'ять отримали поранення.

А 10 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, працюючи у Запоріжжі.

Спочатку було відомо про одного загиблого та 16 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей. Сьогодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що кількість поранених збільшилась до 19 осіб.

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