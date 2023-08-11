UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія про обстріл Запоріжжя: військовим злочинам має бути покладено край

Фото: представник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Цим військовим злочинам має бути покладено край.

Про це заявив представник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"РФ продовжує тероризувати мирне населення, цього разу в Запоріжжі цілеспрямовано обстрілюють готелі, в яких розміщуються дитячі літні табори. Цим воєнним злочинам має бути покладено край. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти два дні поспіль обстріляли Запоріжжя – 9 та 10 серпня. У першому випадку ворог випустив ракету Х-35 у житловому кварталі Шевченківського району. Три людини загинули, дев'ять отримали поранення.

А 10 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, працюючи у Запоріжжі.

Спочатку було відомо про одного загиблого та 16 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей. Сьогодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що кількість поранених збільшилась до 19 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЗапоріжжяВійна Росії проти України