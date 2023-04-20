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Єврокомісія надасть послам ЄС деталі 11-го пакету санкцій проти Росії, - Politico

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Брюссель, Четвер 20 квітня 2023 09:51
Єврокомісія надасть послам ЄС деталі 11-го пакету санкцій проти Росії, - Politico Фото: Санкції проти Росії обговорять із послами ЄС у Брюсселі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія комісія у п'ятницю, 21 квітня, проінформує послів країн ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією джерел видання, Єврокомісія проінформувала послів ЄС у середу, що запросить їх на закриті брифінги із запланованого змісту пакету.

Під час цих зустрічей Єврокомісія зазвичай інформує послів невеликими групами про те, на що чекати, тоді як посланці можуть вказувати червоні лінії своїх урядів.

Нагадаємо, Європейська комісія та країни ЄС на цьому тижні готують наступний раунд санкцій проти Росії, і Німеччина вимагала включити до нього атомну промисловість.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет буде спрямований на боротьбу з обходом санкцій та усунення лазівок.

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