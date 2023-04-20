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Еврокомиссия представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против России, - Politico

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Брюссель, Четверг 20 апреля 2023 09:51
Еврокомиссия представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против России, - Politico Фото: Санкции против России обсудят с послами ЕС в Брюсселе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия комиссия в пятницу, 21 апреля, проинформирует послов стран ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации источников издания, Еврокомиссия проинформировала послов ЕС в среду, что пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию пакета.

Во время этих встреч Еврокомиссия обычно информирует послов небольшими группами о том, чего ожидать, в то время как посланники могут указывать красные линии своих правительств.

Напомним, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий раунд санкций против России, и Германия потребовала включить в него атомную промышленность.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет будет направлен на борьбу с обходом санкций и устранением лазеек.

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