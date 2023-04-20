Еврокомиссия представит послам ЕС детали 11-го пакета санкций против России, - Politico
Еврокомиссия комиссия в пятницу, 21 апреля, проинформирует послов стран ЕС о содержании нового пакета санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации источников издания, Еврокомиссия проинформировала послов ЕС в среду, что пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию пакета.
Во время этих встреч Еврокомиссия обычно информирует послов небольшими группами о том, чего ожидать, в то время как посланники могут указывать красные линии своих правительств.
Напомним, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий раунд санкций против России, и Германия потребовала включить в него атомную промышленность.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет будет направлен на борьбу с обходом санкций и устранением лазеек.
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