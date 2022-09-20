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Єврокомісія може дозволити транспортування російського вугілля, - Bloomberg

Фото: Єврокомісія може дозволити транспортування російського вугілля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія розглядає можливість дозволу транспортування російського вугілля для того, щоб гарантувати енергетичну безпеку у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, відповідна пропозиція знаходиться у посібнику щодо застосування санкцій Євросоюзу проти Росії, який зараз на стадії розгляду. У документі сказано, що перевезення низки товарів, включаючи вугілля та іншу продукцію, "має бути дозволено для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі".

При цьому в посібнику, крім вугілля, згадуються добрива, деревина та деякі цементні вироби.

У Bloomberg зазначають, що Польща та країни Балтії вже виступили з різкою критикою документа та закликали не публікувати його без детального обговорення, оскільки він може послабити санкційну політику проти країни-агресора.

Зазначимо, що, згідно з санкціями Євросоюзу, компанії ЄС не можуть транспортувати вугілля РФ та надавати послуги, пов'язані з перевезенням цього товару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що грецьке судно перевозило вугілля з російського порту, незважаючи на санкції Євросоюзу .

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