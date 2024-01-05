Єврокомісія хоче згоди всіх країн ЄС щодо коштів для України, але готує й альтернативи

Відповідаючи на запитання щодо можливості ухвалення рішення в ЄС про фінансування для України у розмірі десятків мільярдів євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка ЄК допустила інший спосіб для рішення ситуації.

"Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС, - Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз", - сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має "невеликий резерв часу... щоб досягти результату" у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.

Фіндопомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту 14 грудня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення, хоча решта 26 країн-членів блоку підтримали проект.

Тепер питання про допомогу Україні буде розглядатися на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним з варіантів є двосторонні угоди України з членами ЄС на відповідні суми.

21 грудня глава уряду Угорщини Орбан заявив, що його позиція не змінилася. На його думку, будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція.

Того ж дня, 21 грудня, Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Раніше президентка ЄК фон дер Ляєн зауважувала, що Євросоюз готує на початок 2024 року запасний план для надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.