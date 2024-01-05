Єврокомісія хоче згоди всіх країн ЄС щодо коштів для України, але готує й альтернативи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується запасний варіант у разі відсутності консенсусу в блоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюселі.
Відповідаючи на запитання щодо можливості ухвалення рішення в ЄС про фінансування для України у розмірі десятків мільярдів євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка ЄК допустила інший спосіб для рішення ситуації.
"Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС, - Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз", - сказала вона.
Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.
Разом з тим Брюсель має "невеликий резерв часу... щоб досягти результату" у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту 14 грудня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення, хоча решта 26 країн-членів блоку підтримали проект.
Тепер питання про допомогу Україні буде розглядатися на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним з варіантів є двосторонні угоди України з членами ЄС на відповідні суми.
21 грудня глава уряду Угорщини Орбан заявив, що його позиція не змінилася. На його думку, будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція.
Того ж дня, 21 грудня, Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.
Раніше президентка ЄК фон дер Ляєн зауважувала, що Євросоюз готує на початок 2024 року запасний план для надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.
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