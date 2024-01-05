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Еврокомиссия хочет согласия всех стран ЕС о средствах для Украины, но готовит альтернативы

Фото: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основным приоритетом согласование всеми 27 странами-членами Европейского союза решения о создании Украинского фонда. Однако готовится запасной вариант в случае отсутствия консенсуса в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о возможности принятия решения в ЕС о финансировании для Украины в размере десятков миллиардов евро, на что Венгрия наложила вето на саммите в декабре, президент ЕК допустила другой способ для решения ситуации.

"Действительно, договоренность среди всех 27 стран (членов ЕС, - Ред.) является первым приоритетом. Однако, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам - операционные решения для этого мы готовим прямо сейчас", - сказала она.

Также фон дер Ляйен назвала важным шагом передачу Украине в конце декабря последнего транша из пакета ЕС макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Вместе с тем у Брюсселя есть "небольшой резерв времени... чтобы достичь результата" в одобрении лидерами ЕС создания Украинского фонда, добавила президент Еврокомиссии.

Финпомощь Украине от ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14 декабря. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение, хотя остальные 26 стран-членов блока его поддержали.

Теперь вопрос о помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Одним из вариантов есть двусторонние соглашения Украины с членами ЕС на соответствующие суммы.

21 декабря глава правительства Венгрии Орбан заявил, что его позиция не изменилась. По его мнению, любая помощь Украине должна предоставляться на более короткие сроки, чем нынешнее предложение.

В тот же день, 21 декабря, Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Ранее президент ЕК фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готовит к началу 2024 года запасной план для предоставления Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.

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