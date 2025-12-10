Єврокомісарка Марта Кос відвідала пошкоджену обстрілами ТЕС ДТЕК

Зазначається, що вона оглянула роботи з відновлення об'єкта, від якого залежить електропостачання понад одного мільйона українців.

"Я пишаюся тим, що Європейський Союз робить свою частину роботи, щоб підтримувати роботу енергосистеми України. Ми допомагаємо відновлювати електростанції та замінювати критично важливе обладнання, зокрема трансформатори. Ми розуміємо, наскільки це життєво важливо для мільйонів людей в Україні, які залежать від електроенергії для світла та тепла взимку", - зазначила Єврокомісарка.

Візит комісарки Кос має на меті показати вплив російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та підвищити обізнаність серед європейських партнерів щодо нагальної потреби у фінансовій та технічній підтримці.

"Україна стоїть перед критично важкими тижнями, оскільки РФ посилює обстріли цивільної енергетичної інфраструктури. Ми безперервно працюємо над тим, щоб відновити величезні втрати на наших електростанціях, на мережах, шахтах та газовій інфраструктурі. Щоб цієї зими забезпечувати Україну електроенергією, ми залежимо від солідарності та підтримки міжнародних партнерів - обладнання, фінансування та засобів ППО. Я глибоко вдячний комісарці Кос за її візит і за ту відданість, яку Європейський Союз демонструє щодо енергетичного сектору України", - додав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.