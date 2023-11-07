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Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ

Вівторок 07 листопада 2023 00:01
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Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ Фото: початок переговорів про вступ України в ЄС підтримали єврокомісари (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Єврокомісари, ймовірно, підтримають початок переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, а Грузія отримає статус кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

Зазначається, що керівники кабінетів 27 єврокомісарів під час зустрічі у понеділок, 6 листопада обговорили розширення ЄС і, йморівно, ухвалили попереднє рішення розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами переходу до наступного кроку", - зазначив Джозвяк.

Вступ України в ЄС

У минулому році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час свого візиту до Києва 4 листопада висловила впевненість, що Україна незабаром завершить кроки, що залишилися - пов'язані з боротьбою з корупцією і захистом прав меншин - і просунеться на шляху до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС і що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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