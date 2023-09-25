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Єврокомісар пояснив, чому Китай відмовляється засуджувати вторгнення РФ в Україну

Понеділок 25 вересня 2023 13:30
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Єврокомісар пояснив, чому Китай відмовляється засуджувати вторгнення РФ в Україну Фото: віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України впливає на імідж країни.

Про це заявив віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його словами, позиція Пекіна щодо війни "позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу".

"Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна Росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю", - сказав Домбровскіс.

Позиція Китаю щодо вторгнення Росії в Україну

Китай після початку війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до російського диктатора Володимира Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей. Окрім того, Путін збирається приїхати до Пекіна у жовтні.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

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