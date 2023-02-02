Єврокомісар окреслив шлях України в ЄС: "Це буде марафон, а не спринт"

"Звичайно, як вам відомо, шлях до вступу до ЄС - це марафон, а не спринт. Європейська рада прийматиме рішення по всіх етапах вступу одноголосно, А ЄК вживатиме всіх заходів, щоб допомагати Україні на шляху реформ, зближувати своє законодавство з європейським", - заявив Ган.

За його словами, ЄК й надалі обговорюватиме реформи України для її вступу в блок.

"Доля України в Європі, наше спільне європейське майбутнє було вирішено у червні, після надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Єврокомісія підтримуватиме українців протягом усього процесу вступу. Попри війну, яку розв'язала проти неї Росія, ми бачимо сплеск руху реформ в Україні", - запевнив Ган.

Своєю чергою він продовження військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Європейського союзу та додав, що РФ має відповісти за всі воєнні злочини проти українців.

Нагадаємо, сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та іншими посадовцями приїхали в Київ.

Очікується, що вони проведуть консультації з українським урядом та зустрінуться із президентом Володимиром Зеленського.

Додамо, що вже на завтра запланований саміт Україна-ЄС під час якого Брюссель оцінить перспективи вступу України в ЄС та її дії на шляху до членства.

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